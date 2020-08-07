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Лига чемпионов

УЕФА доверил оргкомитету Евро-2020 провести финал Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге

Матч пройдет в Санкт-Петербурге
Трофей Лиги чемпионов EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Трофей Лиги чемпионов
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверил оргкомитету чемпионата Европы в Санкт-Петербурге право провести финал Лиги чемпионов 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания наблюдательного совета турнира, предоставленного в распоряжении ТАСС.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет в мае 2022 года.

"Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше - в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждет еще одно важное футбольное событие - финал Лиги чемпионов. Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено оргкомитету Евро-2020", - говорится в сообщении.

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