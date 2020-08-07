Сорокин надеется, что матчи ЧЕ по футболу в Петербурге пройдут со зрителями

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин выразил надежду, что игры турнира пройдут со зрителями. Об этом он рассказал журналистам.

Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Решением исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) первенство Европы было перенесено с 2020 года из-за пандемии коронавируса. На данный момент все турниры под эгидой УЕФА проходят без зрителей.

"Времена сложные, но футбол оживает. Начались матчи [еврокубков], это вселяет надежду на то, что следующим летом мы проведем полноценный и яркий чемпионат Европы, у которого будет незабываемая петербургская часть. Надеемся, что со зрителями", - сказал Сорокин.

"Европейский футбол, как и футбол в целом, переживает непростые времена - очень много переносов и корректировок в календаре. Все матчи еврокубков, чемпионат Европы перенесены, сдвинуты финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, что затронуло и нашу страну. Все это потребовало определенных корректив, в том числе законодательных. Мы скорректировали все планы работы, все наши финансовые планы, были внесены определенные изменения в законы, связанные с организацией футбольных мероприятий на территории нашей страны", - добавил он.

Санкт-Петербург примет три игры группового этапа и одну встречу 1/4 финала чемпионата Европы.