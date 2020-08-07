{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пилот "Формулы-1" Перес пропустит еще один этап из-за заражения коронавирусом

Гонщик отправлен на карантин
Серхио Перес AP
Описание
Серхио Перес
© AP

ТАСС, 7 августа. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт" мексиканец Серхио Перес пропустит второй этап подряд из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

На эту тему
Гран-при 70-летия "Формулы-1" стартует в Великобритании

Перес на прошлой неделе пропустил Гран-при Великобритании, в четверг он сдал повторный тест на коронавирус, который вновь дал положительный результат. В связи с этим гонщик отправлен на карантин и пропустит Гран-при 70-летия, который пройдет в Великобритании с 7 по 9 августа.

Переса в команде вновь заменит немец Нико Хюлькенберг. На Гран-при Великобритании он показал 13-й результат в квалификации, а в гонке не смог выступить из-за технических проблем на болиде.

Перес - единственный гонщик "Формулы-1", заразившийся коронавирусной инфекцией после старта сезона. После четырех этапов мексиканец занимает седьмое место в личном зачете, набрав 22 очка. В Кубке конструкторов "Рейсинг Пойнт" идет на пятой строчке, имея в активе 42 очка.

Теги
Формула-1Влияние коронавируса на спорт
Олимпиада-2020 в Токио
Премьер Японии считает невозможным перенос Олимпиады в Токио на 2022 год
Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года
Читать полностью