Премьер Японии считает невозможным перенос Олимпиады в Токио на 2022 год

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Повторный перенос Олимпийских игр в Токио еще на один год невозможен с учетом того, что на 2024 год уже запланирована Олимпиада в Париже, а для спортсменов это станет серьезным испытанием. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в опубликованном в пятницу интервью ежемесячному журналу "Тюокорон".

"В 2024 году мы ожидаем Олимпиаду в Париже, поэтому отложить [Игры в Токио] на два года нельзя. Мы должны в первую очередь думать о спортсменах. Для них отсрочка на один год - это уже серьезно", - сказал он на просьбу прокомментировать вероятность еще одной отсрочки из-за ситуации с пандемией коронавируса.

По словам Абэ, он надеется, что Игры в Японии пройдут в "полноценном формате". "Олимпийские игры должны быть мероприятием, на котором спортсмены могут соревноваться на пике формы, а зрители - чувствовать себя в безопасности", - отметил премьер. Абэ также заявил, что с учетом пандемии к Играм необходимо подготовить эффективную систему проверок и тестирования на коронавирусную инфекцию. Кроме того, глава японского правительства выразил мнение, что если Олимпиада в Токио состоится, то она будет в каком-то смысле новой, отличающейся от проведенных в последние годы.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.