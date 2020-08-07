Чемпионат мира по парашютному спорту в Кузбассе перенесен на 2021 год из-за коронавируса

КЕМЕРОВО, 7 августа. /ТАСС/. Организационный комитет чемпионата мира по парашютному спорту, который планировалось провести в Кемеровской области в августе 2020 года, принял решение о переносе соревнований на 2021 год. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.

"Из-за распространения коронавирусной инфекции в России и в мире проведение ЧМ-2020 перенесено на 2021 год", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что оргкомитет, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, в апреле объявлял о готовности провести чемпионат мира с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и обеспечить безопасность для всех участников. Была проведена регистрация, участие подтвердили свыше 1 тыс. спортсменов из 30 стран мира.

В январе 2018 года Международная парашютная комиссия (IPC) приняла решение о проведении в России чемпионата мира по парашютному спорту в 2020 году. Площадкой для проведения соревнований выбран аэродром "Танай" в Кемеровской области, ежегодно там совершается более 20 тыс. прыжков. Планировалось, что турнир станет крупнейшим по числу участников за всю историю парашютного спорта.