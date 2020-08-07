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Формула-1

Команда "Формулы-1" "Рейсинг Пойнт" оштрафована на 15 очков после протеста "Рено"

В зачете Кубка конструкторов команда опустится на седьмое место с 27 очками в активе

ТАСС, 7 августа. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт" лишена 15 очков в зачете Кубка конструкторов после протеста, поданного "Рено". Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

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"Рено" в течение текущего сезона подала три протеста против "Рейсинг Пойнт". По мнению французской команды, "Рейсинг Пойнт" скопировала конструкцию воздухозаборников тормозов болидов у "Мерседеса". FIA усмотрела нарушения в двух машинах, за каждую из которых "Рейсинг Пойнт" назначен штраф в размере €200 тыс. Кроме того, с команды спишут по 7,5 очка за две гонки.

Таким образом, "Рейсинг Пойнт" в зачете Кубка конструкторов опустится на седьмое место с 27 очками в активе.

Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет на трассе "Сильверстоун" в Великобритании с 7 по 9 августа.

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