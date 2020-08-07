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КХЛ

Сезон-2020/21 в КХЛ начнется матчем ЦСКА - "Ак Барс" 2 сентября

В пятницу КХЛ представила календарь чемпионата
Хоккеисты ЦСКА Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Московский ЦСКА и казанский "Ак Барс" сыграют в Кубке открытия Континентальной хоккейной лиги 2 сентября в первом матче сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу КХЛ представила календарь чемпионата. ЦСКА и "Ак Барс" в прошедшем сезоне стали победителями Западной и Восточной конференций соответственно в регулярном чемпионате.

Петербургский СКА в первом домашнем матче 11 сентября примет ярославский "Локомотив", столичный "Спартак" впервые на домашней арене сыграет 9 сентября против уфимского "Салавата Юлаева". Московское "Динамо" в дебютном домашнем матче нового сезона встретится со "Спартаком" 7 сентября, "Ак Барс" проведет первую домашнюю встречу 4 сентября против подольского "Витязя".

Кубок открытия разыгрывался 12 раз. Трижды его обладателем становилось московское "Динамо", по два раза приз выигрывали "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" и СКА, по разу - "Авангард", "Ак Барс" и ЦСКА.

КХЛ в марте приняла решение не доигрывать сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Федерация хоккея России объявила чемпионом ЦСКА, который стал победителем регулярного чемпионата второй год подряд.

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