Оргкомитет Универсиады-2023 выбрал логотип и талисманы соревнований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Организационный комитет Всемирных летних студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, определился с выбором логотипа и талисманов. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете.

"Логотип и талисманы выбраны, они будут презентованы на форуме "Россия - спортивная держава" в Екатеринбурге осенью 2020 года", - сказал собеседник агентства.