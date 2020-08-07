Оргкомитет Универсиады-2023 выбрал логотип и талисманы соревнований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Организационный комитет Всемирных летних студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, определился с выбором логотипа и талисманов. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете.
"Логотип и талисманы выбраны, они будут презентованы на форуме "Россия - спортивная держава" в Екатеринбурге осенью 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что восемь российских креативных агентств представили 24 работы на конкурс логотипов Всемирных летних студенческих игр в Екатеринбурге 2023 года. До этого участники общероссийского опроса по поводу выбора талисмана Универсиады определили 12 претендентов на эту роль, среди них - бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, черный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица, а также собирательные образы "серебряное копытце" и "малахит". В опросе приняли участие 68 278 человек.
Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.