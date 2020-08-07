РПЛ еще не приняла решение по поводу дополнительного времени в матче за Суперкубок

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 7 августа в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры намечено на 19:00 мск. Встреча будет показана в эфире Первого канала.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) обсудит возможность проведения матча за Олимп - Суперкубок России по футболу, в котором примут участие петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", без дополнительного времени. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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"Ведется обсуждение того, чтобы матч за Суперкубок проводился без дополнительного времени, это связано с интересами телевидения. Решение еще не принято. При этом в лиге разделились во мнениях: одни хотят провести матч с дополнительным временем, а другие - организовать голосование среди клубов по этому вопросу", - сообщил источник.

Российская премьер-лига, которая является организатором матча за Суперкубок, а также "Зенит" и "Локомотив" оперативно не ответили на запросы ТАСС по данному вопросу.

Суперкубок России - одноматчевый турнир, в котором по регламенту в случае ничьей в основное время назначаются два дополнительных тайма по 15 минут. При равном счете после 120 игровых минут проводится серия пенальти.

О Суперкубке России

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 18-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем четыре раза, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" и "Ростов" не выигрывали трофей.

Встреча за этот трофей в 12-й раз в истории пройдет в Москве. Ранее игры за Суперкубок России принимали стадионы "Локомотив" и "Лужники" (по пять раз), а также "ВТБ-Арена" (один раз). Матчи турнира проходили в Краснодаре ("Кубань" - два раза), Самаре ("Металлург"), Ростове-на-Дону ("Олимп-2"), Санкт-Петербурге ("Петровский") и Нижнем Новгороде ("Нижний Новгород").