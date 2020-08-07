Матыцин поздравил россиян с Днем физкультурника

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю работников спортивной отрасли, ветеранов спорта, тренеров, спортсменов и всех любителей спорта с Днем физкультурника. Сегодня, когда воспитание здорового поколения и увеличение продолжительности жизни россиян являются приоритетными задачами нашего государства, занятия физической культурой и спортом приобретают еще большую значимость. Регулярная физическая активность оказывает самое положительное влияние на самочувствие, настроение и работоспособность людей, учит не сдаваться в преодолении трудностей, помогает добиваться успеха во многих сферах жизни", - приводит комментарий Матыцина пресс-служба ведомства.

ТАСС, 7 августа. Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил работников спортивной отрасли, тренеров, спортсменов и всех любителей спорта с Днем физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Матыцин отметил, что для любителей спорта в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в регионах строится необходимая инфраструктура, включая многофункциональные спорткомплексы, стадионы, ледовые арены, бассейны, физкультурно-оздоровительные площадки. Помимо этого, министерство проводит массовые соревнования, направленные на объединение в занятии спортом россиян различных возрастов: "Лыжня России", "Кросс нации", "Российский Азимут" и многие другие. Также всех желающих ждут различные физкультурные и спортивные мероприятия, соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч", фитнес-мероприятие "Оздоровительный спорт - в каждую семью", общение с олимпийскими чемпионами, мастер-классы, конкурсы и викторины на спортивную тематику.

"Уверен, что после пандемии многие россияне соскучились по массовым спортивным мероприятиям и с удовольствием примут участие в нашем празднике. Приходите с родными и друзьями на спортивные площадки, проведите свободное время с пользой для здоровья. Еще раз поздравляю всех с Днем физкультурника", - заключил министр. День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа.

На данный момент благодаря популяризации физической культуры и активного образа жизни количество граждан, которые регулярно занимаются спортом, составляет более 40%. К 2024 году это число должно вырасти до 55%, а к 2030 году запланирован рост до 70%.