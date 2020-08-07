ISU опубликовал полный календарь соревнований на сезон-2020/21 по конькобежному спорту

ТАСС, 7 августа. Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в 2021 году состоится в Пекине с 25 по 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир станет тестовым к Олимпийским играм - 2022. Ранее Китай запретил проведение ряда международных соревнований, кроме тестовых к Олимпиаде.

Чемпионат Европы в 2021 году пройдет в Нидерландах с 8 по 10 января. Первый этап Кубка мира состоится 13-15 ноября (Томашув-Мазовецкий, Польша), второй - 20-22 ноября (Ставангер, Норвегия), третий - 28-29 ноября (Минск), четвертый - 4-6 декабря (Солт-Лейк-Сити, США), пятый - 11-13 декабря (Калгари, Канада), шестой - 17-18 февраля (Чуньцин, Китай), финал состоится в нидерландском Херенвене с 6 по 7 марта.

Россия в предстоящем сезоне примет 10 международных соревнований, хозяевами которых станут подмосковная Коломна (6-8 сентября, 9-11 и 20-23 октября, 12-15 ноября, 18-21 января, 18-20 марта), Челябинск (6-8 октября, 8-10 декабря), Санкт-Петербург (25-28 ноября) и озеро Байкал (26-27 февраля).