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Эдуард Сандлер стал кандидатом на пост президента Российской федерации баскетбола

Вторым кандидатом на данный момент является действующий глава РФБ Андрей Кириленко

ТАСС, 7 августа. Федерация баскетбола Красноярского края выдвинула тренера Эдуарда Сандлера на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ). Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Сандлер в течение шести последних сезонов возглавлял три клуба мужской Суперлиги (второго по силе российского дивизиона) - "Спартак-Приморье", "Восток-65" и "Сахалин", став с последним победителем в сезоне-2015/16.

Вторым кандидатом на данный момент является действующий глава РФБ Андрей Кириленко, которого выдвинули федерации Удмуртии и Москвы.

Выборная конференция РФБ состоится 20 августа.

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