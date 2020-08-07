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Футбол в России

Пайкин надеется, что чемпионат РПЛ пройдет без скандалов и одиозных решений

Предыдущий чемпионат России проходил больше года из-за трехмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин выразил надежду, что с помощью Российского футбольного союза (РФС) предстоящий чемпионат России пройдет на высоком уровне, а также без скандалов и одиозных решений. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу состоится матч за Олимп - Суперкубок России с участием "Зенита" и "Локомотива", чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 8 августа.

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"Надеюсь, что руководство Российского футбольного союза со своей стороны предпримет все возможное, чтобы обеспечить проведение соревнований на достойном уровне, в максимально корректной, состязательной форме, в соответствии с принципами fair play, без скандалов и одиозных решений. Не сомневаюсь, что болельщики с пониманием отнесутся к действующим ограничениям, необходимости соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты, - сказал Пайкин. - Это непривычно, неудобно, но это сегодня необходимо. Для собственной безопасности и из уважения к нашим спортсменам, да и к футболу в принципе, давайте избежим каких бы то ни было конфликтов на трибунах и просто посмотрим футбол, поболеем за своих фаворитов, насладимся игрой".

Предыдущий чемпионат России проходил больше года из-за трехмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

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