Пайкин надеется, что чемпионат РПЛ пройдет без скандалов и одиозных решений

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин выразил надежду, что с помощью Российского футбольного союза (РФС) предстоящий чемпионат России пройдет на высоком уровне, а также без скандалов и одиозных решений. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу состоится матч за Олимп - Суперкубок России с участием "Зенита" и "Локомотива", чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 8 августа.