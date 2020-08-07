РПЛ не стала отказываться от дополнительного времени в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Организатор матча за Олимп - Суперкубок России по футболу Российская премьер-лига (РПЛ) не стала отказываться от дополнительного времени в предстоящей игре за трофей между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к ситуации, но не связанных друг с другом.
Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 7 августа в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры намечено на 19:00 мск. Встреча будет показана в эфире Первого канала. Как ранее стало известно ТАСС, в интересах вещателя обсуждался вопрос о проведении игры без дополнительного времени.
"Если основное время матча завершится вничью, будет назначено дополнительное время", - сообщили источники ТАСС.
Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 18-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем четыре раза, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" и "Ростов" не выигрывали трофей.
Встреча за этот трофей в 12-й раз в истории пройдет в Москве. Ранее игры за Суперкубок России принимали стадионы "Локомотив" и "Лужники" (по пять раз), а также "ВТБ-Арена" (один раз). Матчи турнира проходили в Краснодаре ("Кубань" - два раза), Самаре ("Металлург"), Ростове-на-Дону ("Олимп-2"), Санкт-Петербурге ("Петровский") и Нижнем Новгороде ("Нижний Новгород").