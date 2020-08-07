РПЛ не стала отказываться от дополнительного времени в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Организатор матча за Олимп - Суперкубок России по футболу Российская премьер-лига (РПЛ) не стала отказываться от дополнительного времени в предстоящей игре за трофей между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к ситуации, но не связанных друг с другом.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 7 августа в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало игры намечено на 19:00 мск. Встреча будет показана в эфире Первого канала. Как ранее стало известно ТАСС, в интересах вещателя обсуждался вопрос о проведении игры без дополнительного времени.