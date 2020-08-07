ЦСКА откроет новый сезон женской гандбольной Лиги чемпионов матчем с "Дьёром"

ТАСС, 7 августа. Российский гандбольный клуб ЦСКА сыграет 12 сентября в первом туре женской Лиги чемпионов против пятикратного победителя турнира венгерского "Дьёра". Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Матч станет первым в предстоящем турнире и состоится в Москве. Помимо "Дьёра", армейскому клубу предстоит встретиться в группе В с румынским клубом "Рымнику-Вылча", черногорской "Будучностью", германской "Боруссией", французским "Брестом", датским "Оденсе" и хорватской "Подравкой".

12 сентября также сыграет финалист позапрошлого сезона российский "Ростов-Дон" - против венгерского "Ференцвароша". Также команда встретится в группе А с французским "Метцем", норвежским клубом "Вайперс Кристиансанн", датским "Эсбьергом", румынским "Бухарестом", германским "Битигхаймом" и словенским "Кримом".

Групповой этап женской Лиги чемпионов завершится 14 февраля. По две лучшие команды каждой восьмерки попадут напрямую в четвертьфинал, еще по четыре клуба сыграют в 1/8 финала. Завершится сезон 30 мая 2021 года.

Первый тур мужской Лиги чемпионов пройдет 16-17 сентября. Российские клубы не пробились в групповой этап.