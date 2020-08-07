Попавший в аварию велогонщик Якобсен выведен из комы

ТАСС, 7 августа. Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен, который получил тяжелые травмы в результате аварии на первом этапе 77-й гонки "Тур Польши", выведен из комы после операции. Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнования.
В четверг 23-летний велогонщик, получивший травмы лица, был прооперирован. В пятницу он был выведен из медикаментозной комы, состояние Якобсена оценивается как хорошее. По данным Польского агентства печати, велогонщик получил тяжелые черепно-лицевые травмы - повреждения вокруг глазницы и челюсти.
We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is "good". #tdp20 @deceuninck_qst— Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 7, 2020
Авария произошла в среду на финише этапа в Катовице. В борьбе за победу один из гонщиков толкнул Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет, велогонщик был доставлен в больницу и введен в медикаментозную кому. Виновного в инциденте спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа.
Год назад 5 августа на "Туре Польши" произошла другая трагедия. На третьем этапе веломногодневки 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу, преодолев чуть более 50 км дистанции. Он был госпитализирован, после чего скончался.