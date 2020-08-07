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Летние олимпийские виды спорта

Попавший в аварию велогонщик Якобсен выведен из комы

Состояние спортсмена оценивается как хорошее
Фабио Якобсен (слева) AP Photo/Tomasz Markowski
Описание
Фабио Якобсен (слева)
© AP Photo/Tomasz Markowski

ТАСС, 7 августа. Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен, который получил тяжелые травмы в результате аварии на первом этапе 77-й гонки "Тур Польши", выведен из комы после операции. Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнования.

В четверг 23-летний велогонщик, получивший травмы лица, был прооперирован. В пятницу он был выведен из медикаментозной комы, состояние Якобсена оценивается как хорошее. По данным Польского агентства печати, велогонщик получил тяжелые черепно-лицевые травмы - повреждения вокруг глазницы и челюсти.

Авария произошла в среду на финише этапа в Катовице. В борьбе за победу один из гонщиков толкнул Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет, велогонщик был доставлен в больницу и введен в медикаментозную кому. Виновного в инциденте спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа.

Год назад 5 августа на "Туре Польши" произошла другая трагедия. На третьем этапе веломногодневки 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу, преодолев чуть более 50 км дистанции. Он был госпитализирован, после чего скончался.

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НидерландыПольшаЛетние олимпийские виды спорта
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