Попавший в аварию велогонщик Якобсен выведен из комы

ТАСС, 7 августа. Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен, который получил тяжелые травмы в результате аварии на первом этапе 77-й гонки "Тур Польши", выведен из комы после операции. Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнования.

В четверг 23-летний велогонщик, получивший травмы лица, был прооперирован. В пятницу он был выведен из медикаментозной комы, состояние Якобсена оценивается как хорошее. По данным Польского агентства печати, велогонщик получил тяжелые черепно-лицевые травмы - повреждения вокруг глазницы и челюсти.