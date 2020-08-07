World Athletics определит экспертов в комиссию по восстановлению ВФЛА в течение 2 недель

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) намерена определить независимых экспертов в комиссию по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в течение двух ближайших недель. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы World Athletics Яннис Николау.
12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта, с которыми пока не определилась международная федерация.
"Мы объявим фамилии экспертов в ближайшие пару недель", - сообщил Николау.
Комиссию по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics в настоящее время возглавляет исполняющий обязанности президента ВФЛА Алексей Плотников. Министерство спорта в комиссии представляет заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, ОКР - директор по спорту - руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и заведующий сектором по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев, РУСАДА - генеральный директор Юрий Ганус и заместитель главы агентства Маргарита Пахноцкая, комиссию спортсменов ВФЛА - член Международного олимпийского комитета (МОК), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная победительница юниорских национальных чемпионатов (спринт) Дженнифер Акиниймика. В состав комиссии также вошла советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова.
Очередное заседание комиссии по восстановлению состоится 7 августа. На нем планируется обсудить проект плана по выходу ВФЛА из кризиса и последние рекомендации совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который состоялся в конце июля.
Совет World Athletics дал ВФЛА отсрочку до середины августа
Совет World Athletics на своем предыдущем заседании, которое состоялось 12 марта, принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Эту сумму необходимо было выплатить до 1 июля. К этому же сроку ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. Несмотря на все попытки Евгения Юрченко, возглавлявшего федерацию с конца февраля до середины июля, найти деньги, задолженность к 1 июля не была погашена, что грозило ВФЛА полным исключением из World Athletics и запретом российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в любом статусе.
30 июля совет World Athletics, получив гарантийное письмо от министра спорта Олега Матыцина, принял решение отсрочить выплату долга в $6,31 млн и рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты до 15 августа.