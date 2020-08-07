World Athletics определит экспертов в комиссию по восстановлению ВФЛА в течение 2 недель

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) намерена определить независимых экспертов в комиссию по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в течение двух ближайших недель. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы World Athletics Яннис Николау. 12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта, с которыми пока не определилась международная федерация.

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"Мы объявим фамилии экспертов в ближайшие пару недель", - сообщил Николау. Комиссию по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics в настоящее время возглавляет исполняющий обязанности президента ВФЛА Алексей Плотников. Министерство спорта в комиссии представляет заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, ОКР - директор по спорту - руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин и заведующий сектором по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев, РУСАДА - генеральный директор Юрий Ганус и заместитель главы агентства Маргарита Пахноцкая, комиссию спортсменов ВФЛА - член Международного олимпийского комитета (МОК), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная победительница юниорских национальных чемпионатов (спринт) Дженнифер Акиниймика. В состав комиссии также вошла советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова. Очередное заседание комиссии по восстановлению состоится 7 августа. На нем планируется обсудить проект плана по выходу ВФЛА из кризиса и последние рекомендации совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который состоялся в конце июля.

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