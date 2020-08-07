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Футбол в России

Футболист Набабкин продлил контракт с ЦСКА

Соглашение с 33-летним защитником рассчитано на один сезон

ТАСС, 7 августа. Российский защитник Кирилл Набабкин продлил соглашение с футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 33-летним игроком рассчитан на один сезон. В минувшем сезоне защитник провел за клуб 16 встреч.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В составе ЦСКА он провел 249 матчей, забил четыре гола, а также выиграл с командой по три раза чемпионат и Суперкубок России и дважды - кубок страны.

ЦСКА откроет новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 8 августа гостевым матчем с подмосковными "Химками".

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