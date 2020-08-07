AP: футбольная ассоциация Англии будет отстранять игроков на 6-12 матчей за расизм

ТАСС, 7 августа. Футбольная ассоциация Англии (FA) будет дисквалифицировать игроков на срок от шести до 12 игр за проявление расизма и дискриминации. Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист агентства AP Роб Харрис.

Также, по информации журналиста, в третьей и четвертой по силе английских лигах будет введен потолок зарплат в клубах: до 2,5 млн фунтов стерлингов в третьей лиге и до 1,5 млн - в четвертой.

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 12 сентября.