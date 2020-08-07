Роман Дьяков назначен на пост исполнительного директора ФК "Химки"

ТАСС, 7 августа. Роман Дьяков занял должность исполнительного директора подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее он занимал аналогичную должность в столичном "Динамо". С 2013 по 2015 год Дьяков входил в наблюдательный совет подмосковной команды. Помимо этого, он работал заместителем начальника управления эксплуатации ФГУП "Спорт-Инжиниринг" - компании, которая была застройщиком ряда стадионов чемпионата мира - 2018.

"Химки" откроют новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги домашним матчем 8 августа против ЦСКА.