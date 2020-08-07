Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

ТАСС, 7 августа. Обладатель Кубка УЕФА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Он будет работать в тренерском штабе под руководством Виктора Гончаренко с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.

Его брат Алексей Березуцкий продолжит работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Василий Березуцкий представлял ЦСКА с 2002 по 2018 год, Алексей пришел в команду годом ранее. В составе клуба братья стали обладателями Кубка УЕФА 2005 года, по шесть раз выиграли чемпионат и Суперкубок России и по семь - кубок страны. Березуцкие вернулись в ЦСКА на административные должности в феврале 2020 года. В составе сборной России Василий Березуцкий провел 101 матч и отметился пятью забитыми мячами, на счету Алексея - 58 игр за национальную команду.