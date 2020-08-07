Комиссия по восстановлению ВФЛА планирует утвердить дорожную карту на заседании 14 августа

В пятницу прошло заседание комиссии, на котором обсуждались материалы проекта плана по восстановлению ВФЛА. В течение следующей недели проект документа будет дорабатываться и обсуждаться, а на заседании 14 августа должен быть утвержден.

"Мы понимаем, что все заинтересованные стороны, а главное, наши легкоатлеты, получение нейтральных статусов которых напрямую зависит от даты согласования данного документа с World Athletics, ждут от нас в этом вопросе оперативности. При этом не надо забывать, что для нас очень важна не только оперативность, но и то, чтобы этот документ был максимально цельным, выверенным, профессиональным и соответствующим целям восстановления. Мы должны учесть замечания всех сторон, представленных в комиссии, при этом для нас важно слышать голоса не только больших профессионалов Олимпийского комитета России, Минспорта РФ и Российского антидопингового агентства, которые находятся в комиссии, но и отразить в документе ожидания наших спортсменов. В основе плана лежат, конечно, те рекомендации, которые были даны на заседании совета World Athletics от 12 марта, большая часть из них - это антидопинговая работа и те действия, которые ускорят восстановление ВФЛА, дадут возможность нашим легкоатлетам выступать на международных соревнованиях и придадут новый импульс развитию самой федерации", - заявил вице-президент Алексей Плотников.

Ранее World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В случае исключения из World Athletics российские спортсмены не смогут получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

Российская сторона должна предоставить до 31 августа предварительный план по восстановлению ВФЛА. Любые пожелания рабочей группы World Athletics во главе с Руне Андерсеном должны быть учтены и внесены в план до 30 сентября. Согласно докладу Андерсена, окончательный вариант плана по восстановлению должен быть предоставлен до 30 сентября, когда состоится заседание совета World Athletics.