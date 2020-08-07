РФС утвердил запрет на аренду более двух игроков из одного клуба

ТАСС, 7 августа. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент Тинькофф - Российской премьер-лиги с дополнением по ограничению аренды игроков из одной команды. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данную идею РФС в четверг предложили клубы лиги, также они проголосовали за исключение практики дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами.

РФС утвердил дополнение регламента чемпионата пунктом 5.8.1, согласно которому "в каждом матче чемпионата в составе одной команды могут выйти на поле не более 2 (двух) игроков, перешедших в соответствующий клуб с 01 июля 2020 года на условиях "аренды" одного и того же клуба (в том числе на условиях "субаренды").

В пункте регламента 12.9.2 отмечается, что "каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более двух игроков, перешедших на правах аренды из одного клуба, с 07 августа 2020 года (в том числе на условиях "субаренды").

Помимо этого, на заседании были утверждены регламенты РПЛ, Олимп - Футбольной национальной лиги, Олимп - Профессиональной футбольной лиги, Бетсити - Кубка России и женского чемпионата России на предстоящий сезон, а также список судей и ассистентов до конца 2020 года.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.