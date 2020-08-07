"Сочи" арендовал у "Зенита" футболиста Мамману

ТАСС, 7 августа. Аргентинский защитник Эмануэль Маммана перешел на правах аренды их петербургского "Зенита" в футбольный клуб "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

Арендное соглашение с 24-летним игроком рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Маммана провел четыре матча за петербуржцев, став во второй раз подряд чемпионом России, а также выиграв кубок страны.

В "Зенит" Маммана перешел из французского "Лиона" в 2017 году, до этого он представлял аргентинский "Ривер Плейт".