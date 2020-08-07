Соперник российского боксера Байсангурова не смог вылететь на бой из Казахстана

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский боксер Хусейн Байсангуров получил нового соперника по поединку, который пройдет 10 августа в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Вместо Александра Журавского из Казахстана на ринг выйдет россиянин Павел Мамонтов. Журавский не смог прилететь на бой из Казахстана", - сказал собеседник агентства.

По словам менеджера казахского боксера Игоря Суделайнена, вариант пересечения границы Казахстана с Россией на автомобиле также был исключен по ряду причин, в том числе бюрократических.