Украинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в US Open

ТАСС, 7 августа. Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в Instagram.
Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) австралийка Эшли Барти, седьмая ракетка мира нидерландка Кики Бертенс, россиянка Анастасия Павлюченкова. В мужской сетке турнира не примет участие вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.
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Considering all the aspects, I have decided to not play the US Open 2020. I want to thank the USTA, organizers and WTA for giving the players a chance to play and the fans a chance to watch this great event. I understand and respect all the efforts they are putting to make it happen in a safe environment, but I still don’t feel comfortable to travel to US without putting my team and myself at high risk. Best of luck to everyone Until the next year @usopen ! Eli
"Учитывая все аспекты, я решила не играть на US Open. Хочу поблагодарить Ассоциацию тенниса США, организаторов и WTA за то, что они дадут игрокам возможность сыграть, а болельщикам - следить за этим грандиозным событием. Я уважаю все усилия, которые они прилагают, чтобы провести все безопасно, но я все же не могу отправиться в США, тем самым подвернув свою команду и себя риску" - написала 25-летняя Свитолина.
Свитолина занимает пятую строчку мирового рейтинга, ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США и Уимблдона. Всего на счету 25-летней спортсменки 14 титулов турниров WTA.