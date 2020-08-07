Украинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в US Open

ТАСС, 7 августа. Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в Instagram.

Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) австралийка Эшли Барти, седьмая ракетка мира нидерландка Кики Бертенс, россиянка Анастасия Павлюченкова. В мужской сетке турнира не примет участие вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.