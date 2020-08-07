{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
US Open

Украинская теннисистка Свитолина отказалась от участия в US Open

Свитолина занимает пятую строчку мирового рейтинга
Элина Свитолина EPA-EFE/OMER MESSINGER
Описание
Элина Свитолина
© EPA-EFE/OMER MESSINGER

ТАСС, 7 августа. Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису из-за пандемии коронавируса. Об этом она сообщила в Instagram.

Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) австралийка Эшли Барти, седьмая ракетка мира нидерландка Кики Бертенс, россиянка Анастасия Павлюченкова. В мужской сетке турнира не примет участие вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

"Учитывая все аспекты, я решила не играть на US Open. Хочу поблагодарить Ассоциацию тенниса США, организаторов и WTA за то, что они дадут игрокам возможность сыграть, а болельщикам - следить за этим грандиозным событием. Я уважаю все усилия, которые они прилагают, чтобы провести все безопасно, но я все же не могу отправиться в США, тем самым подвернув свою команду и себя риску" - написала 25-летняя Свитолина.

Свитолина занимает пятую строчку мирового рейтинга, ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США и Уимблдона. Всего на счету 25-летней спортсменки 14 титулов турниров WTA.

Теги
US Open
КХЛ
КХЛ изменила состав дивизионов на предстоящий сезон
Нижегородское "Торпедо" переведено в Восточную конференцию
Читать полностью