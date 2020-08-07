Защита Зайцевой считает странным и противоречивым новое заявление Родченкова о подписях

В пятничном интервью "Медузе" Родченков заявил, что под аффидевитами стоят его подписи, а отличия, которые выявили независимые графологи, объясняются тем, что раньше он использовал перьевую ручку, а сейчас - шариковую или гелевую.

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова на тему поддельных подписей под его письменными показаниями (аффидевитами) в деле бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой является странным и противоречивым. Об этом ТАСС заявил их адвокат Алексей Панич.

"Необходимо, чтобы этот довод изучили эксперты, - сказал Панич. - Я же хочу обратить внимание на то, что новое заявление прямо противоречит предыдущим заявлениям в отношении подписей. Когда в марте нами было заявлено, что подписи являются поддельными, было сказано, что Родченков дал своему юристу право использовать свою электронную подпись".

"Об использовании электронных подписей говорят и его юристы, насколько я помню, в том числе и в журналистском расследовании журнала Spiegel. Сейчас же мы видим странное заявление о том, что подписи, оказывается, не были электронными, они были проставлены от руки. А разница между подписями, которые использовались как образцы, и подписями, которые стояли на аффидевитах, якобы объясняется тем, что использовались разные ручки", - добавил он.

Адвокат биатлонисток подчеркнул, что эти утверждения противоречат друг другу. "Новое заявление мы считаем очень странным, будем разбираться с тем, о чем он говорит, - сказал Панич. - Пока он сделал противоречивые заявления. В первом он говорит, что использовались электронные подписи и что он ничего не подписывал, что его юристы использовали электронные подписи. А теперь заявляет, что все подписывал шариковой ручкой. Поэтому вместо вопроса о том, подписывал он или нет, надо обсуждать вопрос, а что там в аффидевитах? Мы считаем это важным, поскольку документы представлялись в качестве обвинения в совершении определенных правонарушений, в нашем случае эти документы представлялись в арбитраж".

Предыдущее заявление адвокатов Родченкова о том, что в деле были использованы аффидевиты с его электронной подписью, также были опровергнуты экспертами. Ими было установлено, что на семи документах подпись поставлена от руки.

Суть дела

Слушания по делу бывших биатлонисток прошли в марте в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Зайцева, Романова и Вилухина оспаривают решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) отлучить их пожизненно от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

Ожидается, что CAS вынесет решение в конце августа или начале сентября.