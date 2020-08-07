Хоккеисты Максимов и Рыков подписали контракты с ЦСКА

ТАСС, 7 августа. Нападающий Кирилл Максимов и защитник Егор Рыков подписали однолетние контракты с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об это сообщает пресс-служба армейцев.

Максимов является воспитанником армейцев, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года "Эдмонтоном" в пятом раунде под общим 146-м номером. Прошлый сезон 21-летний игрок провел в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Бейкерсфилд Кондорс" (фарм-клуб "Эдмонтона") вместе с другим новичком ЦСКА Дмитрием Саморуковым и набрал 23 (11 голов + 12 голевых передач) очка в 53 матчах.

Рыкову 23 года, ранее он представлял СКА и "Сочи" и провел в КХЛ 193 матча, набрав 38 (5+33) очков. В 2016 году он был выбран "Нью-Джерси" в пятом раунде драфта НХЛ под общим 132-м номером. В минувшем сезоне выступал за клуб АХЛ "Хартфорд Вулф Пэк" (фарм-клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" и набрал 11 (2+9) очков в 27 матчах.

ЦСКА откроет новый сезон КХЛ 2 сентября домашним матчем против казанского "Ак Барса".