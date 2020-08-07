"Химки" арендовали у "Локомотива" футболиста Идову

ТАСС, 7 августа. Нигерийский защитник московского "Локомотива" Брайан Идову присоединился на правах аренды к подмосковному футбольному клубу "Химки". Об этом сообщает пресс-служба "Химок".

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

Идову является воспитанником петербургской "Смены". На протяжении двух последних сезонов он представлял "Локомотив", до этого восемь лет выступал за пермский "Амкар".

На счету Идову 10 матчей за сборную Нигерии, из которых три - на чемпионате мира в России.