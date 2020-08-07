Морозов: "Куньлунь" имеет проблемы с въездными визами хоккеистов в Россию

"Куньлунь" домашние матчи будет проводить в подмосковных Мытищах.

"У "Куньлуня" есть проблемы с получением виз для игроков. Что касается домашней арены, то мы с ними на связи. У нас было инспектирование арены, мы указали на недостатки, которые надо исправить до начала чемпионата. Для того чтобы они смогли сделать все, что необходимо, мы учли их пожелания и поставили первые матчи на выезде", - сказал Морозов.