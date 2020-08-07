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КХЛ

Морозов: "Куньлунь" имеет проблемы с въездными визами хоккеистов в Россию

Китайский клуб домашние матчи в предстоящем сезоне будет проводить в подмосковных Мытищах
Хоккеисты "Куньлуня" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Куньлуня"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что у игроков "Куньлуня" есть проблемы с въездными визами в Россию. Об этом он рассказал журналистам.

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"Куньлунь" домашние матчи будет проводить в подмосковных Мытищах.

"У "Куньлуня" есть проблемы с получением виз для игроков. Что касается домашней арены, то мы с ними на связи. У нас было инспектирование арены, мы указали на недостатки, которые надо исправить до начала чемпионата. Для того чтобы они смогли сделать все, что необходимо, мы учли их пожелания и поставили первые матчи на выезде", - сказал Морозов.

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