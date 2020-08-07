КХЛ прорабатывает проведение в сезоне-2020/21 вынесенных матчей

Начиная с 2018 года КХЛ проводила вынесенные матчи в Европе. В конце октября 2018 года ЦСКА и СКА провели по матчу со "Слованом" в Вене, а в конце ноября - с рижским "Динамо" в Цюрихе. 23 декабря 2019 года "Салават Юлаев" и "Ак Барс" сыграли друг с другом в швейцарском Давосе. Также в прошлые сезоны матчи лиги периодически проводились в Таллине и Алма-Ате.

"Вынесенные матчи мы прорабатываем. На данный момент ситуация с этим тяжелая. У нас есть наброски, проработки, мы их пока озвучивать не будем. Надо посмотреть, как будет складываться ситуация в тех странах, где мы хотим провести матчи", - сказал он.