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КХЛ

Стали известны даты пауз в КХЛ на матчи сборных

С 2 по 9 ноября состоится этап Евротура в Финляндии, с 14 по 20 декабря - в России, с 8 по 15 февраля - в Швеции

ТАСС, 7 августа. Календарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон-2020/21 предусматривает паузы на игры сборной в ноябре, декабре и феврале - в соответствии с расписанием Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

С 2 по 9 ноября состоится этап Евротура в Финляндии, с 14 по 20 декабря - в России, с 8 по 15 февраля - в Швеции.

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Помимо этого запланированы паузы на проведение Матча звезд КХЛ в Риге (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января).

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября, завершение регулярного чемпионата запланировано на 27 февраля 2021 года. Каждая из 23 команд проведет по 60 игр, в сумме за 142 игровых дня будет сыграно 690 матчей.

Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина, если он потребуется, пройдет 30 апреля. В плей-офф выйдут по восемь лучших команд из каждой конференции.

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