Стали известны даты пауз в КХЛ на матчи сборных

ТАСС, 7 августа. Календарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон-2020/21 предусматривает паузы на игры сборной в ноябре, декабре и феврале - в соответствии с расписанием Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

С 2 по 9 ноября состоится этап Евротура в Финляндии, с 14 по 20 декабря - в России, с 8 по 15 февраля - в Швеции.