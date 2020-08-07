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КХЛ

КХЛ не исключила возможность переноса матчей из-за коронавируса

Новый сезон лиги стартует 2 сентября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не исключает возможность переноса игр из-за инфицирования хоккеистов коронавирусом. Об этом журналистам сообщил президент лиги Алексей Морозов.

По словам Морозова, клубам будет засчитано техническое поражение за несоблюдение рекомендаций.

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"Нами разработано положение по предотвращению пандемии: планируем проводить тестирования раз в пять дней с момента начала чемпионата, - сказал Морозов. - Лига будет тестировать всех игроков, оплатит этот процесс. В случае массового заражения в каком-либо из клубов дата матча может быть изменена - у нас есть свободные окна, мы будем договариваться. Если выяснится, что игроки одной из команд заразились из-за того, что не придерживались положения, то клубу будет засчитано техническое поражение".

"Снимать клубы с чемпионата не будем, - добавил он. - Если вся команда будет заражена, то будут играть молодежный состав или фарм-клубы".

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября. Прошедший чемпионат был досрочно завершен в марте из-за пандемии коронавируса.

В стартующем в субботу сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не предусмотрена возможность переноса матчей из-за массового заражения игроков одной команды коронавирусом. Клубу, не явившемуся на матч, будет засчитано техническое поражение.

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Морозов, Алексей Алексеевич
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