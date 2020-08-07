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Сборные по хоккею

Морозов: этапы Еврохоккейтура должны состояться в срок

С 2 по 9 ноября состоится этап Евротура в Финляндии, с 14 по 20 декабря - в России, с 8 по 15 февраля - в Швеции

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что на данный момент этапы Евротура запланированы в календаре. Об этом он рассказал журналистам.

Согласно календарю, с 2 по 9 ноября состоится этап Евротура в Финляндии, с 14 по 20 декабря - в России, с 8 по 15 февраля - в Швеции.

"На данный момент у нас есть информация, что Евротуры запланированы. Мы сделали паузы по согласованию с ФХР (Федерацией хоккея России - прим. ТАСС). Если этапы Евротура будут отменены, то мы будем рассматривать вариант разгрузки календаря. Может, будем использовать эти паузы для тех случаев, если какая-то из команд заразится и не сможет сыграть. Тогда она сможет провести матчи в эти дни", - сказал он.

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