Морозов: этапы Еврохоккейтура должны состояться в срок

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что на данный момент этапы Евротура запланированы в календаре. Об этом он рассказал журналистам.

Согласно календарю, с 2 по 9 ноября состоится этап Евротура в Финляндии, с 14 по 20 декабря - в России, с 8 по 15 февраля - в Швеции.

"На данный момент у нас есть информация, что Евротуры запланированы. Мы сделали паузы по согласованию с ФХР (Федерацией хоккея России - прим. ТАСС). Если этапы Евротура будут отменены, то мы будем рассматривать вариант разгрузки календаря. Может, будем использовать эти паузы для тех случаев, если какая-то из команд заразится и не сможет сыграть. Тогда она сможет провести матчи в эти дни", - сказал он.