КХЛ получила гарантийное письмо от "Амура" о погашении долгов

Ранее Морозов сообщал о том, что "Амур" имеет финансовые задолженности за прошлый сезон. Из-за этого лига могла не допустить клуб из Хабаровска до участия в следующем чемпионате.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) допустила хабаровский "Амур" до участия в следующем сезоне, так как получила от клуба гарантийное письмо о скором погашении задолженностей за прошлый чемпионат. Об этом на пресс-конференции рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Мы следили за ситуацией в Хабаровском крае. На данный момент мы знаем исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, он человек в хоккее не новый. Была уже встреча руководителей клуба с Михаилом Дегтяревым, там было озвучено, что команда будет участвовать в следующем сезоне, долги будут погашены. У нас есть гарантийное письмо о скором погашении долгов, поэтому было принято решение допустить Амур до участия в сезоне", - сказал Морозов.

Согласно календарю, все команды Западной конференции проведут до конца 2020 года матчи в Хабаровске. "Также мы решили, что "Амур" проведет последние матчи на выезде. Это приняли для того, чтобы не было такой ситуации, как в прошлом году, когда некоторые команды отправили в Хабаровск второй состав", - подчеркнул Морозов.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/21 стартует 2 сентября.