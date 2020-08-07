Морозов: санкции из-за невыплаты штрафов за потолок зарплат в КХЛ применять не придется

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов выразил уверенность в том, что клубы, просрочившие выплату штрафа за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне, в скором времени погасят задолженность, дополнительные жесткие санкции к ним применять не придется. Об этом Морозов заявил журналистам.

В сезоне-2019/20 потолок зарплат составлял 800 млн рублей, клубы могли его превысить, выплатив штраф в размере 30% от суммы превышения.