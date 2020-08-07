{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Ласицкене назвала затягивание работы над дорожной картой ВФЛА издевательством над атлетами

По словам трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту, необходимость создания дорожной карты была озвучена еще на мартовском заседании совета World Athletics, но за последние пять месяцев в данном направлении ничего не было сделано
Мария Ласицкене Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает издевательством над атлетами затягивание работы над дорожной картой по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение она выразила ТАСС в пятницу.

Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях до выполнения критериев, обозначенных советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). ВФЛА в срок до 15 августа должна выплатить задолженность в размере $6,31 млн. Далее, комиссия по восстановлению ВФЛА в любой день до 30 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. В пятницу по итогам заседания комиссии по восстановлению ВФЛА вице-президент организации Алексей Плотников заявил, что важно создать дорожную карту максимально цельной и выверенной, отразив ожидания атлетов.

На эту тему

"Заявление руководителя комиссии по восстановлению ВФЛА о том, что в создании дорожной карты важна не только оперативность, но и то, чтобы этот документ был максимально цельным, выверенным, профессиональным, что в нем важно отразить ожидания спортсменов, выглядит невероятно смешным. Все эти фразы не более чем попытка заигрывания с легкоатлетической общественностью, - заявила Ласицкене. - Необходимость создания дорожной карты была озвучена еще на мартовском заседании совета World Athletics, но за последние пять месяцев в данном направлении ничего не было сделано ни ВФЛА, ни самой комиссией. Так что очередное затягивание времени, с учетом того, что международный сезон уже начался, это просто очередное издевательство над легкоатлетами со стороны тех, кто по своей работе должен их защищать".

World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством российской стороны во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. В четверг совет World Athetics увеличил задолженность до $6,31 млн. Данные условия будут считаться реализованными только после того, как дорожную карту одобрит рабочая группа World Athletics (крайний срок - 30 сентября).

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетике
Футбол в России
РПЛ к концу сентября представит программу развития
По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, карантин сильно повлиял на работу над этой программой
Читать полностью