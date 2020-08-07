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Футбол в России

РПЛ могла отменить дополнительное время в Суперкубке из-за плотности календаря чемпионата

Глава РПЛ Сергей Прядкин отметил, что нельзя принимать такое решение за несколько часов до матча

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривала возможность отмены дополнительного времени в матче за Суперкубок России по причине плотности календаря чемпионата страны, а не из-за просьбы Первого канала, который транслирует игру. Об этом в перерыве встречи журналистам заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

Матч за Олимп - Суперкубок России, в котором принимают участие петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", мог пройти без дополнительного времени в случае ничьей в основное время. Информация об этом появилась в день игры.

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"Мы рассматривали возможность, учитывая плотный календарь, отмены дополнительного времени, - сказал Прядкин. - Раз вовремя не успели сообщить клубам, решили оставить как есть. Нельзя принимать такое решение за несколько часов до матча".

"Мы приняли решение о том, что будет пять замен и еще одна, если будет дополнительное время. Это ни в коем случае не связано с Первым каналом. С ним была договоренность о том, что матч будет показан в полном объеме", - добавил он.

После первого тайма счет в игре - 1:0 в пользу "Зенита".

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