Прядкин: РПЛ не хочет ограничивать клубы в плане аренды игроков

На собрании в четверг клубы РПЛ предложили ограничить количество футболистов, которые могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.

"Мы не ограничиваем клубы в плане аренды в общем. Клубы попросили ограничить по числу аренд из одного клуба. Гендиректор "Химок" говорил о том, чтобы было не две, а три аренды", - сказал Прядкин.

Перед началом нового сезона в регламент был включен пункт, согласно которому у одной команды одновременно на поле может быть не больше двух игроков в возрасте 18 лет и младше. "Когда допускалась сквозная заявка, мы не предполагали, что на поле выйдут все молодые. На скамейке могут быть хоть три состава молодых, но на поле - не больше двух", - отметил он.

В сезоне-2019/20 "Сочи" отказался переносить игру 23-го тура РПЛ с "Ростовом" после обнаружения коронавирусной инфекции у футболистов ростовского клуба. В составе дончан на поле вышли игроки академии в возрасте от 16 до 19 лет.