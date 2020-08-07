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Футбол в России

Прядкин заявил, что не держится за кресло президента Российской премьер-лиги

По словам главы РПЛ, если клубы примут решение, то он готов уйти
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что готов оставить свой пост, если входящие в состав лиги футбольные клубы захотят передать управление организацией другому. Об этом он заявил журналистам в перерыве матча за Олимп - Суперкубок России, в котором встречаются "Зенит" и "Локомотив".

"Наверное, это было бы самым простым решением - бросить и уйти, - сказал Прядкин. - Я нахожусь на своем рабочем месте. Кто-то запускает слухи. Если клубы решат, что я их не устраиваю, и вынесут решение, мы его рассмотрим".

"Если примут решение - я готов! Прицепились к моему выражению по поводу преемника, но я не говорил о конкретном. Хочу сказать, что незаменимых не бывает, и на моем посту. Кого клубы выберут, тот и будет", - отметил президент РПЛ.

"Это должно быть решение соответствующих клубов и организаций. Я достаточно сильный человек, но не хочу сказать, что великий. Если решат, будем рассматривать этот вопрос, пока я планирую работать на благо российского футбола", - резюмировал он.

Информация о возможной отставке Прядкина периодически появляется в средствах массовой информации начиная с прошлого сезона.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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