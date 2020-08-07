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Футбол в России

РПЛ к концу сентября представит программу развития

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, карантин сильно повлиял на работу над этой программой

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Программа развития Российской премьер-лиги будет представлена в конце сентября. Об этом журналистам рассказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

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"Мы начали работу, работаем с компанией PwC, - сказал Прядкин. - Недели две назад мы обсуждали эту тему с нашими партнерами. Не хочу сказать, что она будет [готова] в ближайшее время - вы знаете, сколько у нас забот было связано с возобновлением чемпионата, карантин сильно повлиял. Чуть-чуть эта работа была приостановлена, но думаю, что к концу сентября объявим программу по развитию лиги, основные направления нашей деятельности".

"Мы ни в коем случае не собираемся останавливаться, вне зависимости от эпидемиологической ситуации и того, что у нас есть какие-то ограничения. Хочу сказать, что эта программа одобрена клубами. На одном из собраний мы рассмотрели этот вопрос, и клубы поддержали [решение] о том, что мы продолжаем работать с этой компанией", - добавил президент РПЛ.

Прядкин возглавляет премьер-лигу с 2007 года. 17 марта 2020 года он единогласно был переизбран на новый срок.

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Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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