РПЛ к концу сентября представит программу развития

"Мы начали работу, работаем с компанией PwC, - сказал Прядкин. - Недели две назад мы обсуждали эту тему с нашими партнерами. Не хочу сказать, что она будет [готова] в ближайшее время - вы знаете, сколько у нас забот было связано с возобновлением чемпионата, карантин сильно повлиял. Чуть-чуть эта работа была приостановлена, но думаю, что к концу сентября объявим программу по развитию лиги, основные направления нашей деятельности".

"Мы ни в коем случае не собираемся останавливаться, вне зависимости от эпидемиологической ситуации и того, что у нас есть какие-то ограничения. Хочу сказать, что эта программа одобрена клубами. На одном из собраний мы рассмотрели этот вопрос, и клубы поддержали [решение] о том, что мы продолжаем работать с этой компанией", - добавил президент РПЛ.

Прядкин возглавляет премьер-лигу с 2007 года. 17 марта 2020 года он единогласно был переизбран на новый срок.