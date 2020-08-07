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КХЛ

ХК "Спартак" в новом сезоне проведет два ретроматча

Матчи состоятся 22 и 23 декабря, соперниками будут "Ак Барс" и "Витязь"

ТАСС, 7 августа. Московский "Спартак" в рамках сезона-2020/21 проведет две ретровстречи, который будут посвящены 74-й годовщине со дня основания клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Матчи с соответствующим антуражем состоятся 22 и 23 декабря, соперниками будут казанский "Ак Барс" и подольский "Витязь". Обе встречи пройдут на арене в Парке легенд.

До этого соперниками "Спартака" в ретроматчах были "Йокерит", "Локомотив", "Слован", "Сочи" и "Барыс", в этих играх красно-белые одержали четыре победы.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.

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