ХК "Спартак" в новом сезоне проведет два ретроматча

ТАСС, 7 августа. Московский "Спартак" в рамках сезона-2020/21 проведет две ретровстречи, который будут посвящены 74-й годовщине со дня основания клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Матчи с соответствующим антуражем состоятся 22 и 23 декабря, соперниками будут казанский "Ак Барс" и подольский "Витязь". Обе встречи пройдут на арене в Парке легенд.

До этого соперниками "Спартака" в ретроматчах были "Йокерит", "Локомотив", "Слован", "Сочи" и "Барыс", в этих играх красно-белые одержали четыре победы.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.