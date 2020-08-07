В предстоящем сезоне МХЛ сыграют 33 команды

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Состав участников сезона-2020/21 Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) будет насчитывать 33 команды. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Чемпионат покинули "Алтай" из Усть-Каменогорска и ОРДЖИ из Пекина. В Восточной конференции примут участие 16 клубов, в Западной - 17.

Регулярный чемпионат пройдет с 5 сентября по 8 марта 2021 года. Всего будет проведено 179 игровых дней и сыграно 1024 встречи. Каждая команда Востока сыграет по 60 матчей, Запада - по 70.

В связи с уходом "Алтая" на Востоке изменились пары команд, объединенные по территориальному принципу. "Омские Ястребы" теперь объединены со "Снежными Барсами", а "Тюменский Легион" - с "Мамонтами Югры". На Западе новичок МХК "Академия Михайлова" был объединен с МХК "Спартак".

Плей-офф МХЛ запланирован на период с 10 марта по 27 апреля. Кубок Вызова будет сыгран 16 января.