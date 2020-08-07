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Футбол в России

"Зенит" в пятый раз стал обладателем Суперкубка России

Петербургский клуб обыграл "Локомотив" со счетом 2:1
Футболисты "Зенита" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" победил со счетом 2:1 столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок России. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".

Голами в составе победителей отметились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69). У проигравших отличился Ведран Чорлука (72).

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Новым капитаном "Зенита" после ухода серба Бранислава Ивановича стал Дзюба. За петербуржцев первый матч отыграл перешедший из английского "Ливерпуля" хорват Деян Ловрен. На 62-й минуте на поле вышел нападающий "Локомотива" Федор Смолов, который провел полгода в аренде в испанской "Сельте". На 81-й минуте в составе "Зенита" дебютировал Андрей Мостовой, в прошлом сезоне игравший за "Сочи" на правах аренды.

В четверг журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что тесты на коронавирусную инфекцию семи игроков "Зенита" показали сомнительный результат, в тот же день "Зенит" опроверг эту информацию.

"Зенит" и "Локомотив" во второй раз подряд встретились в суперкубке страны, в 2019 году победу одержал "Локомотив" (3:2). Петербургский клуб в пятый раз выиграл этот трофей (2008, 2011, 2015, 2016, 2020). Помимо этого, в активе команды шесть чемпионских титулов (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020) и четыре победы в Кубке России (1999, 2010, 2016, 2020). В 2008 году "Зенит" стал обладателем Кубка УЕФА.

"Локомотив" принял участие в матче на правах команды, занявшей второе место в чемпионате, так как петербуржцы выиграли чемпионат и кубок страны, оформив "золотой дубль". В активе железнодорожников три Суперкубка России (2003, 2005, 2019), команда уступила в матче за этот трофей в четвертый раз.

Теги
Российский футболРоссияДзюба, Артем Сергеевич
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