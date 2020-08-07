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Футбол в России

Прядкин: РПЛ будет менять регламент, ориентируясь на распоряжения властей

Ранее глава РПЛ сообщал, что Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина в премьер-лиге до одной недели

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) готова вносить изменения в регламент касательно пандемии, если они будут соответствовать мерам, принимаемым руководством страны. Об этом журналистам рассказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

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Прядкин: Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина в РПЛ до одной недели

Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) стартует 8 августа. В пятницу состоялось совместное с Роспотребнадзором собрание клубов РПЛ, на котором контролирующий орган не разрешил внести послабления в существующий регламент проведения матчей чемпионата.

"На совещании премьер-лиги с Роспотребнадзором было указано, что мы должны соответствовать всем требованиям правительства. Еще Александер Чеферин (президент Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) сказал, что мы должны ориентироваться на руководство стран. Так что если последует ужесточение мер от правительства, то мы будем его вводить со своей стороны", - сказал Прядкин.

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Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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