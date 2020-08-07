Главный тренер БК ЦСКА Итудис заразился коронавирусом

ТАСС, 7 августа. Результат теста на коронавирус главного тренера баскетбольного клуба ЦСКА Димитриса Итудиса оказался положительным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Тесты супруги и дочери специалиста показали отрицательный результат.
У @ItoudisD обнаружен COVID-19 ☹️— CSKA Moscow (@cskabasket) August 7, 2020
Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери – отрицательны.
Желаем Димитрису скорейшего выздоровления и возвращения в строй, а его семье – крепкого здоровья! pic.twitter.com/5Szxj6tbSN
49-летнему Итудису не потребовалась госпитализация, он проходит лечение в Афинах. Клуб будет вынужден начать тренировочный лагерь без главного тренера в связи с последующей реабилитацией.
Итудис работает в ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда пять раза стала победителем Единой лиги ВТБ и дважды выиграла Евролигу. Также Итудис работал главным тренером в греческом ПАОКе, турецком "Банвите".
Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.