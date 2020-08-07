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Единая лига ВТБ

Главный тренер БК ЦСКА Итудис заразился коронавирусом

Специалисту не потребовалась госпитализация, он проходит лечение в Афинах
Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Результат теста на коронавирус главного тренера баскетбольного клуба ЦСКА Димитриса Итудиса оказался положительным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тесты супруги и дочери специалиста показали отрицательный результат.

49-летнему Итудису не потребовалась госпитализация, он проходит лечение в Афинах. Клуб будет вынужден начать тренировочный лагерь без главного тренера в связи с последующей реабилитацией.

Итудис работает в ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда пять раза стала победителем Единой лиги ВТБ и дважды выиграла Евролигу. Также Итудис работал главным тренером в греческом ПАОКе, турецком "Банвите".

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.

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