Николич надеется, что со временем болельщиков на матчах РПЛ будет больше

"Локомотив" проиграл в матче Олимп - Суперкубка России "Зениту" со счетом 1:2. На матче могло присутствовать до 25% зрителей от общего количества мест на стадионе "ВЭБ-Арена". В предыдущем сезоне могло присутствовать до 10%.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич выразил надежду, что болельщиков на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и других соревнований будет еще больше. Об этом он рассказал журналистам.

"Ощущалось, что было больше болельщиков. Когда я прилетел, то сказал, что футбол без них - не футбол. У игроков другая мотивация, надеюсь, что болельщиков будет и больше. Я был бы счастлив, если бы стадион был заполнен", - сказал Николич.

"Что касается матча, то у нас были моменты, но мы забили только один мяч. Я никогда не комментирую индивидуальную игру своих игроков, я скажу им об этом в нашей раздевалке", - добавил он.

В первом туре РПЛ "Локомотив" сыграет 11 августа в Казани с "Рубином".