"Айлендерс" выбили "Флориду" Бобровского из плей-офф НХЛ

"Айлендерс" выиграли серию со счетом 3-1 и пробились в 1/8 финала Кубка Стэнли, соперник определится позднее. Ранее от Восточной конференции в 1/8 финала вышла "Каролина", обыгравшая "Нью-Йорк Рейнджерс" (3-0). В Западной конференции дальнейшее участие в плей-офф себе обеспечил "Калгари", который был сильнее "Виннипега" (3-1). "Флорида" стала одним из претендентов на первый номер драфта НХЛ 2020 года, потому что обладателем первого пика будет один из восьми клубов, который завершит участие в розыгрыше плей-офф после предварительного раунда.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.