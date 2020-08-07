Глава РФС выразил надежду на то, что регионы разрешат допускать на матчи больше зрителей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что постепенно разрешенная квота количества болельщиков на матчах в России будет расти. Об этом он заявил в эфире Первого канала по итогам встречи за Суперкубок России.

Из-за пандемии коронавируса на играх заключительной части сезона-2019/20 заполняемость арен не должна была превышать 10%. В новом сезоне некоторые регионы, в том числе Москва, разрешили увеличить квоту до 25%.