Глава РФС выразил надежду на то, что регионы разрешат допускать на матчи больше зрителей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что постепенно разрешенная квота количества болельщиков на матчах в России будет расти. Об этом он заявил в эфире Первого канала по итогам встречи за Суперкубок России.
Из-за пандемии коронавируса на играх заключительной части сезона-2019/20 заполняемость арен не должна была превышать 10%. В новом сезоне некоторые регионы, в том числе Москва, разрешили увеличить квоту до 25%.
"Атмосфера, конечно, стала более живой, что нас радует, но мы надеемся, что это не последний шаг и дальше, соответственно, посещаемость будет расти. Но, конечно, это решение будет за региональными властями и за главными санитарными врачами регионов. Но мы надеемся, что это только начало", - заявил Дюков.
Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 8 августа.