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Футбол в России

Семак: Ловрен показал свой высокий уровень в матче с "Локомотивом"

В прошлом сезоне защитник выступал за "Ливерпуль"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак похвалил новичка команды защитника Деяна Ловрена в матче Олимп - Суперкубка России с "Локомотивом". Об этом он рассказал журналистам.

О переходе Ловрена, который стал чемпионом Англии в составе "Ливерпуля", в "Зенит" было объявлено в конце июля. "Зенит" обыграл в Суперкубке "Локомотив" в Москве со счетом 2:1.

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"Ловрен смотрелся очень хорошо, не так просто начинать играть в новом клубе. Показал свой высокий уровень", - сказал Семак.

"Тяжелая игра, были какие-то помарки, но что касается желания и характера, все проявили себя хорошо. Если в финале кубка мы обязаны были выигрывать и это давило, то сегодня соперник был принципиальным, и с точки зрения желаний и эмоций была хорошая игра. Концовка была действительно нервной, мы проявили самоотдачу и добились победы. Команда была заряжена на победу", - добавил он.

Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" проведет в Волгограде против "Ротора" 11 августа.

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