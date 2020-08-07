Семак: Ловрен показал свой высокий уровень в матче с "Локомотивом"

О переходе Ловрена, который стал чемпионом Англии в составе "Ливерпуля", в "Зенит" было объявлено в конце июля. "Зенит" обыграл в Суперкубке "Локомотив" в Москве со счетом 2:1.

"Ловрен смотрелся очень хорошо, не так просто начинать играть в новом клубе. Показал свой высокий уровень", - сказал Семак.

"Тяжелая игра, были какие-то помарки, но что касается желания и характера, все проявили себя хорошо. Если в финале кубка мы обязаны были выигрывать и это давило, то сегодня соперник был принципиальным, и с точки зрения желаний и эмоций была хорошая игра. Концовка была действительно нервной, мы проявили самоотдачу и добились победы. Команда была заряжена на победу", - добавил он.

Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" проведет в Волгограде против "Ротора" 11 августа.